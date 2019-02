Lascerà probabilmente l'incarico di presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione prima della sua naturale conclusione, prevista nel 2020: Raffaele Cantone ha infatti presentato domanda al consiglio superiore della magistratura per concorrere al posto di capo in tre procure. Il magistrato napoletano, fuori ruolo dal 2014 quando è stato nominato all' Anac, si è candidato a Perugia, Frosinone e Torre Annunziata. © RIPRODUZIONE RISERVATA