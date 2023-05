Can Yaman mercoledì 24 sarà a Fiuggi per incontrare gli studenti dell'alberghiero. La data è stata ufficializzata da Radio Centro Fiuggi, l'emittente radiofonica fiuggina che ha avuto l'idea di ospitare una tappa del "Break the wall tour", un tour nelle città italiane con il quale Can Yaman sta sensibilizzando l'opinione pubblica sul disagio giovanile. L'evento, rivolto agli alunni delle classi finali dell'istituto alberghiero di Fiuggi "Buonarroti" e nato dalla sinergia tra l'associazione Can Yaman for children, l'azienda De Cecco, il Comune di Fiuggi, Radio Centro Fiuggi e la scuola, ha già attirato l'attenzione del mondo con tantissimi contatti da tanti Paesi. Qualche giorno fa è bastato il post della macchina ufficiale del tour sulle pagine social di Radio Centro Fiuggi per scatenare i fan di Can Yaman che conta 11 milioni di followers su instagram. La sua presenza a Fiuggi ha uno scopo formativo importante: sarà l'occasione, infatti, per attirare l'astensione sul tema dell'alimentazione e dell'adolescenza, in linea con gli obiettivi per il 2023 dell'Associazione Can Yaman for Children di cui l'attore è co-fondatore: sensibilizzare l'opinione pubblica sul disagio giovanile e aumentare la consapevolezza rispetto al tema, fornire strumenti utili ai giovani e alle famiglie per uscire da situazioni difficili, aiutando l'ammodernamento e le funzionalità delle strutture ospedaliere nazionali e incoraggiando i ragazzi al confronto e al dialogo.