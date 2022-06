Lunedì 6 Giugno 2022, 07:17

«Quando ho sentito che era precipitato un elicottero ho immediatamente pensato a mia figlia e a suo padre. Ora che l'elicottero non esiste più mi sento quasi sollevata». Sono state queste le prime parole pronunciate dalla madre della trentottenne e moglie dell'uomo, tutti di Villa Latina, che ieri sera si sono schiantati con il loro velivolo su un terreno in quota, tra i comuni di Fontechiari e Casalvieri. Sono stati letteralmente miracolati perché sono riusciti ad uscire dal mezzo picchi istanti prima che si schiantasse sul terreno e prendesse fuoco.

Elicottero precipita nel giardino di una casa a Casalvieri, padre e figlia feriti gravemente

È accaduto intorno alle 19. I testimoni raccontano di aver visto l'elicottero volare a bassa quota e ad un certo punto iniziare a perdere pezzi: pochi secondi dopo hanno udito lo schianto. Tantissime le persone che sono accorse a piedi sul posto, difficilmente raggiungibile con le auto, per prestare i primi soccorsi in attesa che arrivassero i vigili del fuoco, il 118 ed i carabinieri della stazione di Casalvieri e del Radiomobile della Compagnia di Sora. Si è temuto il peggio ma padre e figlia seppur gravi non sono in pericolo di vita.

Sul posto è stata fatta atterrare una eliambulanza, una manovra di precisione in un luogo stretto ed impervio. I sanitari hanno provveduto a trasferirli all'ospedale "San Camillo" di Roma dopo averli stabilizzati. Tutta l'area è stata interdetta successivamente per consentire i rilievi necessari a capire la dinamica del drammatico incidente che potrebbe essere legato ad un guasto meccanico e forse ad un tentativo di un atterraggio di emergenza fallito. Ma non si esclude nessun altra ipotesi.



Poteva essere una tragedia poiché a pochi metri di distanza sorgono numerose abitazioni e a quell'ora si trovavano tutti in casa, nei giardini o dinanzi le loro case per scambiare qualche chiacchiera prima di cena. Sono state tantissime le persone che hanno visto l'elicottero finire tra la vegetazione: «Ci siamo spaventati tantissimo, l'elicottero è passato sulle nostre teste e poi l'abbiamo visto sparire tra gli alberi», raccontano alcune signore.

Sul posto accompagnato dal comandante dei vigili è arrivato anche il sindaco di Casalvieri Franco Moscone: «Conosco di vista questo signore e sua figlia, erano soliti uscire con questo piccolo elicottero. Sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto ma sono davvero sollevato che l'epilogo non sia stato un altro».

I due erano esperti ed erano soliti infatti volare sui cieli della Valle di Comino. Spesso c'era il fratello. lo ha detto proprio la madre: Ero sempre preoccupata ogni volta che uscivano con questo elicottero. Oggi il papà ha chiesto a mio figlio se volesse accompagnarlo in volo ma mio figlio non aveva voglia e così si è portato la figlia. Ogni volta che erano nell'aria vivevo momenti di apprensione e non vedevo l'ora che tornassero a casa. Ora questo problema non l'avrò più».

Sono stati avviati immediatamente tutti gli accertamenti ed il velivolo, o meglio ciò che di esso è rimasto, è stato posto sotto sequestro.