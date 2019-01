© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le immagini presenti nel suo profilo Facebook ce n’è una che lo ritrae con il tradizionale fazzoletto arancione della comunità indiana dei sikh in testa mentre parla al microfono in una manifestazione contro il caporalato nelle campagne tenutasi a Latina nel novembre del 2017.In queste ore se si digita su Google il suo nome spunta un suo sms: “A Babbo Natale chiedo 4mila disoccupati e un gatto”. Le pratiche di disoccupazione, stando alle accuse, erano il pallino di Marco Vaccaro, 39 anni, di Morolo, segretario della Fai Cisl di Latina arrestato ieri, nell’ambito dell’operazione “Commodo” della polizia di Latina. Il sindacalista è accusato di estorsione in concorso e di aver fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento di braccianti agricoli stranieri, tra cui anche migranti africani provenienti dai centri di accoglienza, fatti lavorare in condizioni disumane.In carcere anche Luigi Battisti di Latina e Daniela Cerroni di Priverno, rappresentanti di una cooperativa agricola. la “Agri Amici” con sede a Sezze. Ai domiciliari altri due collaboratori della coop, Luca Di Pietro e Chiara Battisti di Latina, e un ispettore del lavoro Nicola Spognardi, sempre del capoluogo pontino.Vaccaro è difeso dall’avvocato Gianpiero Vellucci.Vaccaro abita a Morolo. Ex dipendente della Nestlé di Ferentino, da giovanissimo ha iniziato a impegnarsi nel sindacato: per anni è stato alla guida della Fai Cisl di Frosinone, poi nel novembre del 2016 è stato eletto segretario della Fai Cisl di Latina.Una carriera fulminante che ora è alle prese con l’accusa più pesante per un sindacalista: aver sfruttato le condizioni di lavoratori deboli, per «ottenere vantaggi economici personali», come si legge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Latina, Gaetano Negro.In cosa consistevano i presunti vantaggi?Il rappresentante della cooperativa “Agri Amici”, Luigi Battisti, scrive il Gip, «costringeva numerosi lavoratori a iscriversi alla Fai Cisl, conseguendo così Vaccaro l’ingiusto profitto rappresentato negli introiti connessi alle nuove iscrizioni e alle domande di disoccupazione inoltrate all’Inps per il tramite del sindacato stesso».Per iscriversi alla Fai Cisl, i lavoratori venivano minacciati di licenziamento dalla cooperativa. Circostanza di cui Vaccaro, come emerge da alcune intercettazioni, era a conoscenza.«Tutti quelli che lavorano con noi quando vengono a prendere la busta paga devono firmare quella cosa», dice Luigi Battisti, il capo della coop. Vaccaro risponde: «Perfetto». L’imprenditore poi aggiunge: «Se non la firmano non c’è problema, sta a posto, non ce rinnovo il contratto...». Il sindacalista ride e poi commenta: «Bene bene giusto».In ballo ci sono 400 lavoratori, molti dei quali erano precedentemente iscritti a un altro sindacato, la Uila, che aveva avuto l’ardire di chiedere il rispetto del contratto nazionale del lavoro. Vaccaro, in cambio delle iscrizioni al suo sindacato, accusano gli inquirenti riportando alcune intercettazioni dei rappresentanti della coop, si sarebbe messo a disposizione per chiudere un occhio sulle violazioni in danno dei lavoratori ed evitare vertenze.Il sindacalista era in ottimi rapporti anche con l’ispettore del lavoro finito ai domiciliari. Sarebbe stato Vaccaro a indicare il nome dell'ispettore del lavoro alla coop per risolvere questioni riguardanti vertenze, antinfortunistica, assistenzialismo.In una intercettazione, i due parlano dei guai della coop. Un ragioniere si è dimesso: «Non ha retto la botta perché là era un continuo di extracomunitari, si metteva paura», commenta il sindacalista, che aggiunge a proposito del consulente: «Con lui stavo tranquillo, c’era un certo rapporto(...) mi manteneva lui». Alla fine l’ispettore, che svolgeva corsi di formazione per la Fai Cisl, ricorda a Vaccaro di certe questioni riguardanti Frosinone: «Se ci volevamo vedere con quelli di Frosinone... quando vuoi».Vaccaro è stato sospeso da ogni carica come ha fatto sapere il segretario generale della Fai Cisl Onofrio Rota: «Siamo sconcertati. Chiediamo si faccia luce al più presto. Siamo pronti a valutare ogni azione penale e civile per tutelare la Fai Cisl».