Una bomba carta lanciata questa mattina all'interno dello stadio Chiappitto ad Alatri , ha scatenato il panico tra gli spettatori. Al 32° del secondo tempo, mentre si stava disputando la partita tra i giocatori di Alatri contro quelli del Ferentino (Promozione girone D) è stata avvertita una forte deflagrazione che ha paralizzato il campo. Il petardo lanciato dall'esterno, è finito su di una panchina dove si trovava un aiuto allenatore di 59 anni che a causa della della esplosione ha perso conoscenza. L'uomo è stato trasportato presso il vicino ospedale per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. A causa di questo deprecabile episodio la partita che vedeva in vantaggio la squadra ospite con il risultato di 0-1 è stata sospesa. Indagini a tutto campo adesso da parte dei carabinieri per scoprire l'autore del gesto. © RIPRODUZIONE RISERVATA