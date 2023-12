Asl, la commissaria incontra i sindaci: «Lavoriamo insieme»

Un incontro conoscitivo prima di affrontare, insieme, il percorso del nuovo atto aziendale della Asl di Frosinone. E' quello che ha tenuto questa mattina, venerdì 1 dicembre, la commissaria straordinaria Sabrina Pulvirenti con i sindaci del territorio. Una quindicina i presenti in sala - tra i quali Riccardo Mastrangeli, primo cittadino di Frosinone, ed Enzo Salera di Cassino, alcuni collegati da remoto, tanti altri alle prese con la presentazione delle candidature alle elezioni provinciali. Ad aprire i lavori Alessia Savo, consigliera regionale ciociara e presidente della commissione sanità alla Pisana.

«Un momento di conoscenza per lavorare insieme - ha detto la Savo - per prendere consapevolezza con voi delle esigenze del territorio e riportarle nel nuovo piano regionale che sarà predisposto a breve.

Farlo sulla base di dati che mettano al centro il bisogno collettivo e non quello soggettivo». Mastrangeli, dal canto suo, ha sottolineato come «voler incontrare i sindaci è una grande testimonianza di attenzione», mentre al termine della mattinata Salera ha detto: «abbiamo iniziato bene, se continuiamo così ci sarà massima collaborazione a patto di non pensare al colore politico o al campanile» .

LA COMMISSARIA

La Pulvirenti ha snocciolato i dati «per capire chi siamo, cosa facciamo e dove vogliamo andare». L'elevato indice di vecchiaia della popolazione, per esempio, impone delle scelte mirate, così come le patologie prevalenti (ipertensione, colesterolemia, diabete) «che vanno trattate sul territorio e non in ospedale». Confermati gli investimenti del Pnrr «sui quali siamo perfettamente allineati e in tempo con i lavori» e la necessità di nuovi piani diagnostico terapeutici assistenziali: «Ce ne sono tre, entro un anno dobbiamo arrivare a 15-16, solo così si crea l'integrazione ospedale territorio». Annunciata la richiesta alla Regione per 152 stabilizzazioni e 124 proroghe, la creazione di un canale "mail" dedicato ai sindaci e l'autorizzazione regionale per l'assunzione di psichiatri dato che è rimasto aperto il solo reparto di Cassino.