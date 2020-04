«Usuraio vicino al clan dei casalesi», l'arresto dei carabinieri a Roccasecca

Un uomo di Roccasecca, in provincia di Frosinone, ritenuto personaggio vicino al clan dei Casalesi, è stato arrestato dai carabinieri su disposizione del Gip del tribiunale di Cassino. L'uomo è ritenuto responsabile dei reati di usura ed estorsione in danno di due imprenditori della Provincia, il primo operante nel settore della ristorazione e il secondo in quello del commercio delle autovetture.

LEGGI ANCHE ---> Dl Liquidità, Fondo PMI: ricevute domande per 3,4 miliardi euro

A fronte dei diversi prestiti avuti nel tempo, alle due vittime veniva applicato un tasso di interessi pari al 20 per cento mensili e quindi oltre il 200 per cento annui. I carabinieri comandati dal colonnello Fabio Cagnazzo e dal Capitano Ivan Mastromanno, stanno inoltre procedendo nei confronti dell'indagato con il sequestro preventivo di un ingente somma di denaro nonchè di beni e altre utilità in suo possesso pari agli interessi fino ad oggi percepiti dall'usuraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA