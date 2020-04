Dl Liquidità, Fondo PMI: ricevute domande per 3,4 miliardi euro

(Teleborsa) - Dal 17 marzo al 26 aprile sono pervenute 31.000 domande dalle imprese per l'equivalente di richieste di crediti garantiti pari a 3,4 miliardi di euro. Lo ha riferito in Commissione finanze Giuseppe Bronzino Presidente del comitato di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI.



Delle 31.000 domande ben 8.700 sono pervenute nel corso dell'ultima settimana. 13.500 domande riguardano operazioni fino a 25.000

euro. "Negli ultimi giorni, ha aggiunto, c'è stata una decisa accelerazione, siamo arrivati a 2.000 domande al giorno". © RIPRODUZIONE RISERVATA