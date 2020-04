Coronavirus, domani compreso con “Il Messaggero” il libro della virologa Capobianchi che risponde a tutte le domande

Milioni di contagiati e migliaia di morti: il 2020 è iniziato con un minuscolo coronavirus che ha messo in ginocchio prima la Cina e poi il mondo intero. Laboratori di tutto il pianeta stanno collabdorando per trovare al più presto un vaccino contro il SARS-COV-2. Ma quanto tempo ci vorrà? Quando potremo riappropriarci della nostra vita quotidiana? Le risposte arrivano dal libro "Coronavirus, cos'è, come ci attacca, come difenders" della virologa Maria Capobianchi, a cura di Benedetta Moro (Castelvecchi editore) che domani sarà in allegato gratuitamente con “Il Messaggero” nelle edizioni di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina.

«Probabilmente riusciremo ad avere un vaccino già entro un anno». Ha il polso della situazione Maria Capobianchi, che con il suo staff del Laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani di Roma è riuscita a isolare il virus responsabile di aver causato in poco tempo migliaia di vittime. Questo accadeva all’inizio del 2020, quando ancora non si ipotizzava che l’epidemia si sarebbe trasformata in pandemia. Il mondo intero è stato colpito da questo virus che ha trasformato completamente le nostre vite. Torneremo alla normalità? «Non gireremo sempre con la mascherina, però le nostre vite, le nostre abitudini saranno radicalmente modificate». L’illustre esperta ci racconta con chiarezza e rigore scientifico che cos’è e come si può sconfiggere il virus che sta piegando il mondo.

Ultimo aggiornamento: 15:57

