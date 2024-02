Busta "schermata" per evitare i controlli, arrestato al supermercato con merce per centinaia di euro

Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Alatri al fine di contrastare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le violazioni del codice della strada.

Nel corso di uno di questi interventi si è proceduto all'arresto di un individuo per "furto aggravato" avvenuto presso il Centro Commerciale Panorama. Il sospetto, di nazionalità rumena, è stato sorpreso dal personale di sicurezza mentre nascondeva merce all'interno di una busta appositamente schermata per eludere i dispositivi antitaccheggio. Grazie alla pronta segnalazione al personale militare, il sospetto è stato fermato e trovato in possesso di prodotti del valore di diverse centinaia di euro, successivamente restituiti al legittimo proprietario. Si sospetta che l'individuo abbia perpetrato azioni simili presso altri centri commerciali e le indagini sono in corso per accertare ulteriori responsabilità.