Martedì 6 Giugno 2023, 06:48

Un moderno Fitness Park è stato inaugurato ieri, nella giornata nazionale dedicata al rispetto dell'ambiente, in un'area protetta all'interno della Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del lago di San Giovanni Incarico. Uno spazio particolare nel verde alla periferia di San Giovanni Incarico, un Comune di appena 3 mila abitanti, nei pressi del campo sportivo, e a pochi passi dal fiume Liri e dal lago. E in un territorio ricco di storia antica per la presenza di testimonianze romane come Fregellae e Fabrateria Nova. Quindi anche percorsi storici e turistici. A cui ora si è aggiunto un percorso per persone ipovedenti e non vedenti. Il Fitness Park è stato realizzato con un progetto finanziato dalla Regione Lazio, nell'ambito della programmazione per lo sport a 360°. L'area ospita uno spazio interamente dedicato all'attività sportiva, in cui sono presenti diversi attrezzi per il fitness che possono essere utilizzati con facilità anche da persone ipovedenti e non vedenti, grazie ad un apposito sistema di guida acustica che consente di ascoltare consigli per un appropriato e sicuro utilizzo. Il Viale dei Sensi, che conduce all'area fitness e che prosegue in un camminamento più ampio all'interno di tutto il parco, è caratterizzato dalla presenza di aiuole di essenze aromatiche profumate corredate ognuna da un pannello informativo.

RELAX

Oltre allo spazio dedicato all'attività sportiva è possibile godere anche di un'area appositamente attrezzata per il relax e i momenti ricreativi. Ad inaugurare la struttura per la Regione Lazio l'Assessore all'ambiente Elena Palazzo, il sindaco Paolo Fallone, per l'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, il presidente Bruno Marucci e il direttore Lucio De Filippis, il consigliere regionale Daniele Maura e l'ex Mauro Buschini, Marco Delle Cese e gli alunni dell'Istituto Comprensivo 2° di Pontecorvo. Ha detto l'Assessore Elena Palazzo:«Lo sport è benessere, socializzazione, salute. Questi sono diritti che non possono e non devono essere negati a nessuno: è dovere delle istituzioni fare in modo che vengano garantiti e che tutte le barriere siano abbattute. Questa nuova area fitness consentirà a tutti, senza distinzioni, di praticare sport all'aperto e di farlo in un luogo di straordinaria ricchezza dal punto di vista ambientale e paesaggistico». Per l'assessore le aree protette sono tante nel Lazio all'interno dei parchi naturali e perciò servono progetti di valorizzazione e di fruibilità. E quini insieme ai comuni e agli altri enti di riferimento sarebbe opportuno potenziarle come è stato fatto a san Giovanni Incarico. Per il presidente dell'Ente Parco Bruno Marucci: «Un'area per la quale sono state attentamente studiate e individuate le soluzioni progettuali e costruttive più idonee a garantire la salute, il comfort e la massima sicurezza degli utenti, nel massimo rispetto dell'ambiente e dei valori naturalistici del sito in cui essa sorge. Un esempio positivo di promozione di un nuovo modo di concepire e vivere il tempo libero, a stretto contatto con la natura». Il sindaco Paolo Fallone ha rilevato che si tratta di «un progetto portato avanti in sinergia tra comune, parco e regione che ha dato un bel risultato rappresentato da una struttura fruibile da piccoli e da grandi e soprattutto da persone che altrimenti non potrebbero svolgere alcuna attività sportiva o ricreativa. Il parco è un esempio di una buona intesa fra enti pubblici». Il consigliere regionale Maura nel ricordare la bontà del progetto e di tanti altri sostenuti dalla regione Lazio ha detto che è allo studio una legge per «semplificare la farraginosa burocrazia regionale».Domenico Tortolano