Arce, giovane trovato morto nel letto: disposta l'autopsia

E' stato trovato morto nel letto a casa di un amico che, da qualche giorno, lo ospitava. Si tratta di un a19enne di Arce. La triste scoperta è stata fatta questa mattina, 6 novembre 2023, in un'abitazione alla periferia di Arce: c'è stato l'intervento del personale sanitario dal 118 per il tentativo estremo di soccorso, ma non c'era già pi nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Pontecorvo, agli ordini del capitano Bartolo Taglietti, hanno informato il magistrato di turno alla procura di Cassino che ha disposto l'autopsia.