Anziano trovato morto in casa a Coreno Ausonio, oggi i funerali

Una persona di 77 anni è stata trovata morta in casa a Coreno Ausonio ieri pomeriggio, 3 febbraio. Ad accorgersene alcuni vicini di casa. L'uomo, che vive da solo in una zona centrale del paese, sembra sia stato colto da un malore improvviso. Quando in casa sono arrivati i soccorsi non c'è stato infatti nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione di Ausonia.

I funerali di Francesco di Massa si terranno oggi alle ore 16 nella chiesa di Santa Margherita a Coreno Ausonio.