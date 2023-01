Mercoledì 25 Gennaio 2023, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 09:37

Lo ha trovato la vicina di casa, riverso a terra nel cortile dinanzi l'abitazione. Ha chiamato immediatamente il 118 che è arrivato in pochi minuti ma non c'è stato nulla da fare.

Franco Simonetti era già morto da diverse ore, forse dalla sera prima. Il dramma si è consumato nella mattinata di ieri ad Isola del Liri, in via Roma dove viveva l'operaio di 61 anni che lavorava in una fabbrica cartaria della provincia e che fra pochi mesi sarebbe andato in pensione.

Vedendo la sua auto posteggiata davanti casa, conoscendo le sue abitudini, la vicina si è insospettita. A questo si è aggiunto anche il telefono cellulare che squillava in continuazione. La signora si è quindi affacciata oltrepassando con lo sguardo un muretto che separa i due edifici. Ed è stato a quel punto che si è accorta che l'uomo era a terra esanime. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione che non hanno potuto fare altro che accertare, insieme al medico legale, il decesso dell'uomo avvenuto a seguito di un malore. L'uomo viveva da solo, aveva un figlio che vive però nel Nord Italia. Era abitudinario, una persona mite ed educata, un uomo benvoluto da tutti ed anche per questo la notizia ha suscitato grande commozione in città. Aveva gli abiti da lavoro e da una prima ispezione risulta deceduto diverse ore prime. Non si può escludere, quindi, che possa essere stato colto dal malore fatale la sera prima forse rincasando dal turno.

ARPINO

Intanto nella vicina Arpino la comunità si prepara per l'ultimo saluto ad giovane Elio Orsini. Saranno officiati alle 11 di domani in San Michele Arcangelo i funerali del 31enne tragicamente deceduto sabato sera a seguito delle gravi ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto lungo la provinciale Carnello Sora.

Ieri mattina nell'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino il medico legale incaricato dal sostituto procuratore ha eseguito l'esame autoptico. Successivamente il magistrato ha rilasciato il nulla osta per il rito funebre.

E sarà certamente un momento di grande dolore e silenzio per la famiglia, per i suoi amici e per tutta la comunità arpinate che piange un giovane dal cuore d'oro, pieno di sogni e di aspettative, di progetti di vita rimasti per sempre sull'asfalto di una strada considerata troppo pericolosa e che ha già visto scorrere altro sangue.



Roberta Pugliesi

