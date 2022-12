Si allontana dalla residenza per anziani e vaga per ore, uomo di 88 anni ritrovato sano e salvo

Ore di paura e per fortuna un lieto fine. Un uomo di 88 anni si era allontanato nel pomeriggio di ieri, 7 dicembre, da una casa di riposo di Vicalvi. I responsabili della struttura hanno avvisato i familiari e allertato i carabinieri, da lì sono partite le ricerche che hanno visto anche la collaborazione dei vigili del fuoco, del personale della protezione civile e del soccorso alpino.

I militari, coordinati dal comando provinciale, hanno svolto ricerche in tutto il territorio e nei capolinea dei bus e le stazioni ferroviarie. L'uomo nei giorni precedenti, parlando con il personale della struttura, aveva espresso la volontà di tornare a casa, a Sora, per prendersi cura delle sue cose. Per ore nessuna notizia, sono stati usati anche droni con termocamera e cani molecolari ma senza esito.

Per fortuna l'anziano non era andato lontano, è stato trovato in serata seduto in un terreno di Vicalvi, tra gli alberi di ulivo, dopo la segnalazione di una donna. Con i soccorritori c'era anche la figlia che lo ha abbracciato commossa. Era infreddolito, ma in buone condizioni. L'uomo è stato portato per accertamenti al pronto soccorso di Sora ma in nottata ha fatto rientro presso la residenza per anziani.