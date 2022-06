Alatri- Grave incidente sulla SS155 nella notte. Era da poco passata l’una quando un forte boato ha destato i residenti in località Magione, a pochi chilometri dal centro della città. E’ bastato poco per capire che si trattasse di un incidente stradale visti i rottami di una piccola utilitaria a testa in giù ancora fumanti sull’asfalto. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi e poco dopo sul posto sono arrivati i Carabinieri del Radiomobile di Alatri e l’ambulanza del 118. Il guidatore pare abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo della vettura per motivi ancora al vaglio dei militari; si tratta di un 46 enne di Alatri residente in contrada La Fiura ai quali i sanitari hanno dovuto prestare quasi due ore di manovre per stabilizzarlo prima di portalo in ospedale in condizioni serie.