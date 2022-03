Ancora furti nel cassinate, smurata una cassaforte a Cervaro

Sono stati fuori per alcuni giorni, ma al rientro hanno fatto l'amara scoperta. I ladri avevo fatto visita nella loro abitazione: cassaforte smurata, cassetti a soqquadro e armandi rovistati. E' accaduto in via Airella a Cervaro, nel zona Foresta.

Proprio nella zona Foresta, che confina con il territorio di Cassino,ormai da tre settimane si registrano furti a raffica. Alcuni sono andati a segno altri sono stati tentati. Ad agire, nella maggior parte dei casi, una banda di malviventi a bordo di un Audi bianca di grossa cilindrata. Per questo motivo le forze dell'ordine hanno aumentato i pattugliamenti.