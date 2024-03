Anagni, ennesimo furto in casa. I proprietari si chiudono in bagno e chiamano i carabinieri

Non accenna a placarsi l'emergenza furti ad Anagni. L’ultimo caso si è verificato poche ore fa, in località Osteria della Fontana, nella parte bassa della città dei papi, a pochi passi dalla via Casilina, nei pressi dell'ufficio postale. Ad essere colpiti dalla banda di ladri, una coppia a volto scoperto, sono stati i due proprietari di un appartamento situato a pochi metri dall’ufficio postale. Poco dopo le 18, secondo la prima ricostruzione, i ladri sono entrati nell'appartamento mentre i proprietari erano all'interno. I padroni di casa, quando hanno capito dai rumori che i ladri erano nell’appartamento, sono corsi a chiudersi all'interno del bagno, lanciando l'allarme. I malviventi a quel punto sono scappati, non senza però aver portato via gioielli, ori e contanti per qualche migliaio di euro. Sul posto, poco dopo le 19, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Anagni per effettuare i rilievi necessari a far scattare le indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA