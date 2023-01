Anagni. Domani pomeriggio a Casa Barnekow la presentazione del libro “Nero di Londra”

Un saggio sui segreti legati al ruolo giocato dai servizi inglesi nella nascita del partito fascista. Una vicenda che, a più di secolo di distanza, non cessa di creare interesse ed attenzione. Se ne parlerà domani, sabato 14 gennaio ad Anagni, a casa Barnekow. Dove, dalle 18 in poi, verrà presentato il libro “Nero di Londra”, edito da Chiarelettere e realizzato da Mario Josè Cereghino e Giovanni Fasanella. Quest’ultimo sarà presente e dialogherà con Fernando Fioramonti. “Conoscere, a distanza di cento anni, cosa sia accaduto in Italia - ha affermato Fioramonti- nel periodo che va da Caporetto alla marcia su Roma diventa importante per capire il presente. Quali sono stati i finanziatori occulti del nascente regime fascista e quali scopi volevano raggiungere. Giovanni Fasanella ci narrerà cosa sia veramente accaduto in quel periodo che poi ha portato al disastro l’intera nazione”.