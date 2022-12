Ambulanze bloccate allo Spaziani, caos e polemiche

Ambulanze bloccate davanti al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone. Gli operatori del 118 sono impossibilitati ad effettuare interventi perché le loro barelle sono state utilizzate per i pazienti che non hanno un posto letto. Nello specifico è successo questo: il personale del servizio di soccorso dopo aver trasportato i pazienti nel nosocomio attende che questi vengano sottoposti alle visite mediche del caso. Una volta che i pazienti si trovano monitorati dai medici riprendono le barelle in dotazione al 118 e si rimettono nelle loro postazioni in attesa di altri interventi. Ebbene questa mattina sono ben 10 le ambulanze impossibilitate a muoversi perché non sanno come trasportare i pazienti. Adesso, in caso di bisogno il centralino dovrà chiamare ambulanze che provengono dalla capitale . Va da sé che questo potrebbe comportare notevoli ritardi sul soccorso da effettuare. E in alcuni casi si sa anche un minuto può essere prezioso.