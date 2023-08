Frosinone-Atalanta, partita non a rischio: misure di sicurezza normali e disponibili 500 biglietti per la Curva Sud

Frosinone-Atalanta, la seconda partita del campaionato di Serie A in programma sabato 26 agosto, non è stata classificata a rischio. Lo ha deciso il Gos riunitosi questa mattina in Prefettura. Il dispositivo di sicurezza sarà quindi quello adottato normalmente. Via Fabi resterà aperta. Inoltre la società del Frosinone fa sapere che che a seguito dell’autorizzazione della Questura di Frosinone, sono disponibili 550 tagliandi di Curva Sud – Blocco E.

A partire da questa mattina alle 11 è possibile acquistare il titolo d’ingresso per il match in oggetto fino alla fine del primo tempo.

I prezzi:

TRIBUNA EST: Intero € 45,00 – Ridotto € 35,00 – Bambino € 10,00

TRIBUNA SUPERIORE: Intero € 65,00 – Ridotto € 50,00 – Bambino € 15,00

TRIBUNA LATERALE: Intero € 85,00 – Ridotto € 65,00 – Bambino € 15,00

TRIBUNA CENTRALE: Intero € 120,00 – Ridotto € 85,00 – Bambino € 15,00

TRIBUNA AUTORITA’: Intero € 160,00 – Ridotto € 110,00

Intero: da 18 a 64 anni – Ridotto: Under 18, donne, Over 65 e Disabile <100% – Bambino: da 3 a 6 anni (compiuti)