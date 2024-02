Risse prima dell'omicidio di Thomas Bricca, decreto penale di condanna per i Toson e gli altri partecipanti

Decreto penale di condanna per i partecipanti alle risse che hanno preceduto l'omicidio di Thomas Bricca, avvenuto ad Alatri il 30 gennaio dello scorso anno.

Il giudice delle indacini preliminari, Antonello Bracaglia Morante, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Rossella Ricca e condannato a una multa di 2400 euro Mattia Toson, Alexandru Negru, Omar Haoudi e Same Brakash. Condanna a 1800 euro di multa, invece, per Roberto Toson (padre di Mattia, insieme al quale è a processo per l'omicidio) e l'altro figlio Niccolò, il fratellastro Francesco Dell'Uomo, Ali Rajab, Quadah Abo e Reda Alaksar.

Sono i componenti dei due gruppi che si fronteggiarono prima il 28 e poi il 29 gennaio, alla vigilia del delitto nato proprio per "vendicare" quanto accaduto il giorno precedente.

Se il 28 ad avere la peggio era stato il gruppo capeggiato da Omar Haoudi - il quale l'1 marzo testimonierà al processo - il giorno successivo c'è stata la reazione che ha portato i Toson a soccombere. In particolare Francesco Dell'Uomo rimase appeso a una balaustra e fu costretto a lasciarsi cadere nel vuoto riportando la frattura di un calcagno.

Proprio sulla scorta di quanto accaduto il 29 i Toson, secondo l'accusa, decisero di "vendicarsi" e uccidere Omar, ma poi spararono a Thomas che aveva un giubbotto chiaro come quello del giovane di origine marocchina e si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.