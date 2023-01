Martedì 17 Gennaio 2023, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 08:58

Un uomo 40enne di Ferentino è finito nei guai con l'accusa di lesioni aggravate. Denunciato all'epoca dei fatti, autunno 2021, è finito sotto processo. Nei giorni scorsi c'è stata la prima udienza nella quale l'uomo è stato ascoltato dai giudici e si è dichiarato innocente. Il processo è stato aggiornato a maggio.

A chiamarlo in causa un 50enne ferentinate proprietario di un immobile nel quale il 40enne disoccupato era affittuario. Il 50enne, che si è affidato all'avvocato Claudio Pizzotti per essere tutelato, ha denunciato il suo inquilino dopo che quest'ultimo gli aveva aizzato volontariamente un pitbull. Secondo le accuse il proprietario dell'immobile aveva atteso qualche mese per ricevere il pagamento degli affitti in quanto il disoccupato aveva chiesto del tempo a causa di alcune difficoltà economiche. Stanco di aspettare e davanti all'ennesima scusa per rifiutare il pagamento e perdere tempo, il 50enne ha bussato alla porta del suo inquilino chiedendo di ricevere quanto dovuto.



I due hanno iniziato a discutere vivacemente. L'inquilino continuava a prendere tempo e mettere scuse per ritardare il pagamento. Una discussione andata avanti per diversi minuti nel pianerottolo che divide le due abitazioni. Ad un certo punto, sempre secondo le accuse, il 40enne avrebbe chiamato il suo pitbull invitandolo a scagliarsi contro il padrone di casa che, anche per la paura, sarebbe caduto a terra. A quel punto il proprietario del pitbull anziché fermare il cane lo avrebbe aizzato ancora di più facendolo mordere più volte alle gambe. Una situazione interrotta solo quando l'inquilino è ritornato in casa seguito dal cane.

L'uomo rimasto a terra ferito è riuscito a dare l'allarme e sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 ed i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza del ferito, trasportato in ospedale dove è stato giudicato guaribile in 20 giorni. L'inquilino è stato denunciato alla Procura della Repubblica dove i giudici hanno deciso di rinviarlo a giudizio.

Il processo proseguirà a maggio data entro la quale l'uomo ha promesso di estinguere il debito. Dopo l'aggressione sono anche scattati i controlli dei carabinieri e della Asl per verificare se vi fossero stati maltrattamenti nei confronti dell'animale che è stato lasciato al padrone.

Il Tribunale di Frosinone in sede civile ha confermato l'ordine di sfratto per il mancato pagamento dei canoni.

Emiliano Papillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA