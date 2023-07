Aeronautica, nuovo comandante al 72° stormo. Confermato il trasferimento della scuola di volo

Cambio della guardia al 72° stormo dell'Aeronautica militare, presso l'aeroporto "Moscardini" di Frosinone. Il colonnello Alessandro Fiorini subentra in qualità di comandante al Colonnello Marco Boveri. Nel suo intervento il neo comandante ha confermato il previsto trasferimento della scuola di volo per elicotteristi «nella progettualita e nel segno della continuità anche se é in altra sede».

Dal 2025 la scuola andrà a Viterbo e sul futuro dello scalo di Frosinone restano ancora aperte diverse ipotesi.