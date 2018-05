ACI Frosinone, Federico verso la conferma

Importante risultato quello delle elezioni per il rinnovo degli organismi di vertice dell'Automobile Club frusinate. Oltre 250 i soci tra gli aventi diritto al voto che si sono presentati al seggio allestito presso l’Astor Hotel di Frosinone dalle 10 del mattino fino alle 17 sabato scorso. Eletti i cinque consiglieri che guideranno l'ente di via Firenze per i prossimi quattro anni e che nella prima seduta, a breve, eleggeranno al proprio interno il presidente, designato nella figura dell’Avvocato Maurizio Federico che ricopre la carica da luglio 2016, subentrato ad Achille Pagliuca , oggi Presidente Onorario. La lista dei candidati era quella espressione del consiglio direttivo uscente, ma sono ben due i volti nuovi di questo organismo di indirizzo politico. Oltre al Presidente Maurizio Federico, infatti, che ha ricevuto un vero e proprio plebiscito con 200 voti tra preferenze e attestazioni, sono stati confermati gli uscenti Alessandro Ferrari (69 voti) e Luigi Buonaiuto (41) e le “new entries” Vincenzo Bucciarelli, che è arrivato secondo con 91 preferenze e Massimo Chiappini con 77. Entusiastiche e commosse le parole del neo incaricato Presidente Federico: << Sono stupefatto e grato per questo risultato. Questa partecipazione è segno evidente che il nostro auspicio e impegno di aprirci alla società civile sta funzionando. Ringrazio i tanti soci che hanno espresso il loro voto, in particolare i tanti sportivi licenziati ACISport, i candidati consiglieri che mi affiancheranno in questa nuova avventura, ringrazio il Presidente Pagliuca per avermi introdotto in questo mondo e per aver scelto di essermi affianco ancora oggi. Un ringraziamento particolare va ai miei collaboratori, la solerte e affiatata squadra dell’AC Frosinone e al Presidente di seggio, Fernando D’Amata per l’ottimo lavoro svolto in questa lunga giornata di democrazia. Ringrazio le personalità e gli amici che hanno voluto testimoniarmi vicinanza, andando a memoria ma sicuramente dimenticando qualcuno, il consigliere regionale Mauro Buschini, il consigliere comunale Angelo Pizzutelli, il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore e tutti coloro che mi hanno chiamato o scritto per attestarmi la propria stima ma non presenti per motivi personali o impegni pregressi. Un grazie anche alla mia famiglia che mi supporta in questa avventura da ormai due anni>>.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA