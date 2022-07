Sabato 16 Luglio 2022, 12:01



È stato presentato ieri mattina presso il Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale di Isola del Liri il progetto che ufficializza una speciale collaborazione tra la Asl di Frosinone e l'Unicef. Saranno gli utenti dei cinque centri diurni dell'Asl a realizzere le Pigotte, la nota bambola simbolo dell'Unicef, che potranno poi essere adottate. Ogni Pigotta adottata infatti sostiene l'Unicef nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza. È in questo modo che si crea una vera e propria rete di solidarietà che sul territorio della provincia di Frosinone prende impulso dal nuovo laboratorio' delle Pigotte a Isola del Liri. Presenti alla conferenza il direttore generale della Asl Angelo Aliquò, Angelica Spalvieri delegata Unicef, la dottoressa Patrizia Monti e il dottor Morandi che ha ricordato, fra l'altro, le numerose attività che vengono svolte a Isola del Liri. Fra questi i laboratori di nuoto e acquaticità, orto e floricoltura, scrittura e creazione di un giornalino, psicomotricità, multi sport, ping-pong, musica e canto, teatro, attività esterne, cucito e ricamo. «Il dolore o il problema degli altri non è una cosa che non ci riguarda ha sottolineato Angelo Aliquò - Prenderci carico dei problemi degli altri significa alleggerire perché ognuno ne terrà un pezzettino e magari sarà sopportabile. Le iniziative devono essere fatte integrandosi, il nostro lavoro alla base ha una passione perché quando si può migliorare una situazione si trova la motivazione per farlo. Così come quando si lavora con una istituzione importante come l'Unicef non si può che lavorare bene e insieme. Sono felice di essere arrivato in questo luogo, con un dipartimento di salute mentale così ben organizzato e così appassionato. Perché la passione che mettete nel vostro lavoro traspare, si sente e poi si manifesta plasticamente in iniziative come quelle di oggi ma anche nel visitare una struttura come questa dove si vede l'impegno e la competenza. Ora ci dobbiamo impegnare a far diventare queste Pigotte con le cioce, in modo da marcare la provenienza. La direzione strategica sarà sempre pronta a sostenere ogni iniziativa che possa far migliorare il livello di qualità della vita delle persone che alla Asl si rivolgono. Noi saremo sempre in giro per stare al vostro fianco con l'impegno di azione e perché crediamo nel lavoro che facciamo e perché vogliamo riflettere nella vostra passione la nostra e andare avanti per lasciare un segno positivo nel nostro passaggio». «Questo progetto ha spiegato la delegata Unicef Angelica Spalvieri - coinvolge varie strutture ed ha una valenza particolarissima considerando chi sono le persone che materialmente realizzeranno le bambole. Prenderemo spunto dall'idea del direttore generale e realizzeremo le Pigotte con le cioce. Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto e sono certa che il risultato sarà straordinario».