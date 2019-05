© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come districarsi tra le mille norme che regolano la materia fiscale?Per dare una risposta ai cittadini il Prof. Avv. Baldassarre Santamaria, di Pontecorvo, docente di Diritto Tributario nell’Università di Roma Tor Vergata ha pubblicato, in questi giorni, un manuale che costituisce una sintesi dell’opera espressa in numerosi volumi tra i quali spiccano le Ispezioni Tributarie, La Frode Fiscale, la Guida Fiscale, I Nuovi Reati Tributari, e il Diritto Tributario.Il volume dal titolo «Accertamenti fiscali e sistema sanzionatorio» è un prezioso manuale da consultare, soprattutto, in questi giorni in cui si prepara la dichiarazione dei redditi.Questo manuale costituisce una sintesi dell’opera espressa in numerosi volumi tra i quali spiccano le Ispezioni Tributarie, settima edizione, Giuffré, La Frode Fiscale, quarta edizione, Giuffré, Guida Fiscale, 2013, Giuffré, Voluntary Disclosure, 2015, Bancaria editrice, I Nuovi Reati Tributari, 2016, Aracne, Diritto Tributario, parte generale e parte speciale, Giuffré.La prima parte relativa a “Gli accertamenti fiscali” è distinta in “Le ispezioni tributarie” e “Gli atti di accertamento”.In ordine alle ispezioni tributarie sono stati sviluppati in una ampia ed approfondita disamina le varie tipologie di controlli fiscali dai quali scaturiscono gli atti impositivi ed emergono le violazioni tributarie amministrative e penali.Nella seconda parte il volume fornisce una rara ed approfondita esposizione di tutto il sistema sanzionatorio elaborato anche alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte.In ordine alle nuove ipotesi delittuose relative ai reati tributari, sono state approfonditamente esaminati i fondamentali aspetti generali e sistematici ed i singoli delitti di frode fiscale (dichiarazioni fraudolente ed emissioni di fatture false), le ipotesi di infedele e omessa dichiarazione, quelle di occultamento di documenti e omessi versamenti e quella di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.Per le violazioni amministrative sono stati esaminati con attenta analisi i principi generali e le singole violazioni dichiarative in ordine ad iva ed imposte sui redditi.Impreziosisce il testo una utile appendice legislativa per un immediato riscontro dei testi normativi e altresì un indice analitico per una proficua ricerca argomentativa.Frutto della lunga esperienza forense e della preziosa attività didattica quale professore di diritto tributario nell’Università di Roma Tor Vergata, il testo risulta a carattere spiccatamente professionale, destinato ad una platea, la più vasta di operatori del diritto.Ha collaborato proficuamente alla revisione generale del testo e alla stesura di alcuni capitoli la Prof. Dott. Manuela Santamaria, docente di diritto tributario nell’università G. Marconi di Roma.Ha collaborato altresì il Dott. Angelo Parisi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, per gli aggiornamenti giurisprudenziali relativi alla parte penal-tributaria.