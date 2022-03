Cosmonauti arrivano sull'Iss, accolti con abbracci e sorrisi anche dai colleghi americani: il conflitto sulla terra sembra lontanissimo

Aperto il portello che separa la Stazione Spaziale Internazionale dalla navetta russa Soyuz, agganciata poco dopo le 20 di venerdì. I tre cosmonauti a bordo della Soyuz, Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov, sono entrati sorridenti, accolti dagli abbracci dei sette membri dell'equipaggio della Iss: i russi Anton Kaplerov e Pyotr Dubrov della Roscosmos, il tedesco Matthias Maurer dell'Agenzia spaziale europea (Esa) e gli americani Raya Chari, Thomas Mashburn, Kayla Barrow e Mark Vande Hei della Nasa.

Ad aprire il portello della Stazione Spaziale sono stati l'europeo Maurer con i russi Shkaplerov e Dubrov. Quindi tutti gli altri membri dell'equipaggio della Iss si sono avvicinati per accogliere i colleghi russi, preparando le macchine fotografiche, sempre immancabili in queste occasioni. Una volta aperto anche il portello della Soyuz, tutti e tre i russi a bordo si sono affacciati sorridendo, con le tute di un giallo acceso. Il primo a entrare è stato Matveev, seguito da Korsakov e infine da Artemyev, in un susseguirsi di abbracci affettuosi fra colleghi. Russi, americani e il tedesco Maurer, che oggi ha festeggiato il suo compleanno, hanno partecipato tutti insieme al consueto collegamento con il centro di controllo russo, dove i cosmonauti appena arrivati a bordo hanno anche l'occasione di salutare le loro famiglie. L'atmosfera, serena e tranquilla, è davvero lontanissima dal conflitto in corso sulla Terra.