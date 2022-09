Apple presenta il nuovo iPhone 14 e i nuovi prodotti

«Siamo qui per tre prodotti: l'iPhone, gli Apple Watch e gli AirPods, che lavorano insieme e sono facili da usare, oggi miglioriamo l'esperienza d'uso». Lo ha detto Tim Cook, Ceo di Apple, aprendo l'evento di lancio del nuovo iPhone che si tiene nello Steve Jobs Theatre, riaperto dopo tre anni, era stato chiuso per la pandemia, marcando così un ritorno alla normalità. Poche ore prima Cook ha twittato la frase «in attesa di un evento stellare», alimentando così le voci dell'aggiunta della comunicazione satellitare sul telefono della Mela, che fu commercializzato per la prima volta negli Stati Uniti 15 anni fa.

Ecco i nuovi Apple Watch

Nel corso della presentazione è stata lanciata la nuova linea di Apple Watch. In particolare Watch 8 ha un sensore di temperatura corporea che può monitorare anche l'ovulazione femminile; un sistema chiamato Crash detection pensato per individuare quando una persona ha avuto un incidente ad alta velocità. Entrambe le funzioni sono protette dalla privacy, con la modalità Low Power Mode il dispositivo promette 36 ore di autonomia. C'è poi una versione "Ultra" dello smartwach di Cupertino per allenamenti estremi, dalla montagna al deserto agli sport sott'acqua, con Gps e bussola precisi. I dispositivi sono stati pensati in rispetto dell'ambiente, con materiali al 100% riciclati. Spazio anche agli AirPods Pro, gli auricolari di Cupertino. «Sono le più avanzate cuffie intrauricolari che abbiamo mai prodotto», spiega Tim Cook all'evento. Montano un nuovo chip progettato apposta per l'audio che garantisce una cancellazione del rumore ancora migliore.

Il servizio Sos via satellite dell'iPhone 14

Come da attese, Apple ha lanciato l'iPhone 14 con un sistema di Sos via satellite, un servizio che funziona dove non c'è copertura e che parte e parte da Stati Uniti e Canada. Grazie al lavoro dei tecnici della Mela, è stato possibile inserire negli smartphone delle antenne compatibili con i satelliti per inviare e ricevere velocemente avvisi di emergenza. Cupertino parla di 15 secondi di latenza dall'invio alla ricezione, dovunque ci si trovi. Un menu ad-hoc guida l'utente verso il migliore posizionamento del telefono verso il satellite più vicino, così da non perdere nemmeno un istante alla ricerca di eventuali soccorsi. Al suo evento «Far Out» L'azienda ha mostrato quattro nuovi iPhone. Si parte con iPhone 14 e iPhone 14 Plus, che conservano ancora il "notch" - la tacca nella parte superiore - con dimensioni dello schermo rispettivamente di 6,1 e 6,7 pollici. E gli iPhone 14 della linea Pro, che non hanno il 'notch' ma al suo posto un foro e un ritaglio che si trasforma a seconda delle notifiche che si ricevono. Saranno disponibili in versioni da 6,1 e 6,7 pollici con chip A16 che dà una spinta alla fotocamera, al display e alla velocità delle prestazioni.

Il nuovo iPhone 14

«Questo è il miglior iPhone mai costruito». Non è una novità la frase Apple per gli eventi di questo tipo ma l'esperienza che arriva dal Keynote Apple è davvero "impressive". I display di iPhone 14 Pro e Pro Max (sempre con pannelli OLED da 6,1" e 6,7" e tecnologia ProMotion) presentano l'always-on, ovvero la possibilità di tenere lo schermo sempre acceso per non perdere di vista orologio, widget e notifiche. E l'energia non andrà sprecata.

Quanto costa iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max

Il costo è un'altra grande sorpresa. Apple ha annunciato il prezzo degli iPhone 14 Pro: a partire da 999 dollari sarà possibile pre ordinare il nuovo nato dal 9 settembre. Il costo dell'iPhone Pro Max sarà invece di 1099 dollari. Ovviamente i prezzi in Italia saranno comunicati in euro.