Apple, Tim Cook riceve la laurea honoris causa dall'università di Napoli

«Ciao Italia — great to be in Naples!». Così Tim Cook, amministratore delegato di Apple, saluta Napoli che stamattina gli ha conferito una laurea honoris causa Innovation and International Managment all'università Federico II. Cook, arrivato ieri sera in città in aereo privato, è stato nella chiesa Sant'Aspreno ai Crociferi nell'area dei Vergini a visitare lo studio dello scultore Jago. «Grazie allo scultore Jago - scrive su Twitter Cook - per avermi invitato nel suo studio fantastico. Ispirato dagli artisti del passato, usa la tecnologia per creare ca