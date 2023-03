La Nasa le nuove tute per la Luna: sono più flessibili

Per il momento è nera, con strisce arancioni e blu, ma nella sua versione definitiva sarà bianca, la nuova tuta per gli astronauti che torneranno a mettere piede sulla Luna con la missione Artemis 3 non prima del 2025. Il prototipo, presentato dalla compagnia Axiom Space in collaborazione con la Nasa, mostra una tuta più funzionale di quelle usate per le missioni Apollo: avrà luci sull'elmetto per esplorare, uno zaino sulle spalle con il sistema di sopravvivenza, stivali ben isolati per proteggere dal gelido suolo del polo sud lunare e giunture flessibili per braccia e gambe che garantiranno una maggiore mobilità.