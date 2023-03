Arriva l'iPhone 14 giallo, l'annuncio Apple sulle nuove colorazione

"Hello, giallo! Apple presenta nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus". Recita cosi' il claim Apple sui siti ufficiali per dare il benvenuto all'ultimo arrivato, almeno con il nuovo vestito. "Un nuovo splendido colore giallo si aggiunge alla gamma, che offre un’autonomia incredibile, un potente sistema a doppia fotocamera per foto e video di livello professionale, e funzioni per la sicurezza all'avanguardia come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti". Apple lancia cosi' la colorazione che, dai primi commenti, sembra essere stata accolta positivamente dai potenziali acquirenti.