Papa Francesco è uscito dall'ospedale

Papa Francesco è stato dimesso dal Gemelli. Sorridente sulla sedia a rotelle ha salutato i pazienti che l'aspettavano fuori la hall dell'ospedale. Applausi e tanti telefonini alzati per immortalare l'evento. Il Papa non si è risparmiato e si è fermato a parlare con i giornalisti e ha contraccambiato benedicendo la folla. Il Papa è stato ricoverato il 7 giugno scorso con un intervento di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi che non ha registrato complicazioni e il decorso è stato sempre regolare. L'intervento si era reso necessario a causa di un laparocele 'incarceratò, ovvero un'ernia sviluppatasi sulla cicatrice di un intervento precedente.