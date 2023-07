Papa Francesco: «Non sprechiamo il tempo in cose da niente, non chiudiamoci nella mediocrità»

«Oggi il Vangelo racconta la parabola di un mercante in cerca di pietre preziose. Questi, dice Gesù, 'trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la comprà. Fermiamoci un pò sui gesti di questo mercante, il quale dapprima cerca, poi trova e infine compra. Primo gesto di questo signore: cercare. Si tratta di un mercante intraprendente, che non sta fermo ma esce di casa e si mette in cerca di perle preziose. Non dice: 'Mi bastano quelle che hò, ne cerca di più belle. E questo è un invito per noi a non chiuderci nell'abitudinarietà, nella mediocrità di chi si accontenta, ma a ravvivare il desiderio, perché non si spenga: a coltivare sogni di bene, a cercare la novità del Signore, perché il Signore non è ripetitivo, sempre porta novità, la novità dello Spirito, sempre fa nuove le realtà della vita. Noi dobbiamo avere questo atteggiamento: cercare». Così, Papa Francesco, recitando l'Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro. «Il secondo gesto del mercante è trovare. Egli è una persona accorta, che 'ha occhiò e sa riconoscere una perla di grande valore. Questo non è facile. Pensiamo, ad esempio, agli affascinanti bazar orientali, dove i banchi, colmi di merce, sono assiepati lungo le pareti di strade piene di gente; oppure ad alcune bancarelle che si vedono in tante città, piene di libri e di oggetti vari. A volte in questi mercati, se ci si ferma a guardare bene, si possono scoprire dei tesori - continua - cose preziose, volumi rari che, mescolati a tutto il resto, a prima vista non si notano. Ma il mercante della parabola ha un occhio attento e sa trovare, sa 'discernerè per trovare la perla. Anche questo è un insegnamento per noi: ogni giorno, a casa, per strada, al lavoro, in vacanza, abbiamo la possibilità di scorgere del bene. Ed è importante saper trovare ciò che conta: allenarci a riconoscere le gemme preziose della vita e a distinguerle dalle cianfrusaglie. Non sprechiamo il tempo e la libertà per cose da niente, passatempi che ci lasciano vuoti dentro, la vita ci offre ogni giorno la perla preziosa dell'incontro con Dio e con gli altri. È necessario saper riconoscerla, discernere per trovarla».

L'Angelus di domenica 30 luglio

«Ultimo gesto: il mercante compra la perla. Resosi conto del suo immenso valore, vende tutto, sacrifica ogni bene pur di averla. Cambia radicalmente l'inventario del suo magazzino; non c'è più niente se non quella perla: è la sua unica ricchezza, il senso del suo presente e del suo futuro. Anche questo è un invito per noi. Ma che cos'è questa perla per la quale si può rinunciare a tutto, quella di cui ci parla il Signore? Questa perla è Lui stesso, il Signore! La perla è Gesù, Lui è la perla preziosa della vita, da cercare, trovare e far propria. Vale la pena investire tutto su di Lui perché, quando si incontra Cristo, la vita cambia. Riprendiamo allora i tre gesti del mercante, cercare, trovare, comprare, e facciamoci qualche domanda. Cercare: io, nella mia vita, sono in ricerca? Mi sento a posto, arrivato, mi accontento, oppure alleno il mio desiderio di bene? Sono in pensione spirituale? Quanti giovani, ancora, sono in pensione. Secondo gesto, trovare: mi esercito a discernere ciò che è buono e viene da Dio, sapendo rinunciare a ciò che invece mi lascia poco o nulla? Infine, comprare: so spendermi per Gesù? Lui per me è al primo posto, è il bene più grande della vita? Sarebbe bello dire oggi: 'Gesù, Tu sei il mio bene più grandè. Ognuno nel cuore lo dica ora, Gesù, Tu sei il mio bene più grandè. Maria ci aiuti a cercare, trovare e abbracciare Gesù con tutto noi stessi»