Papa Francesco: «La Chiesa è donna»

Il Papa, nell'incontro con i teologi, ha sottolineato che «la Chiesa è donna» e che è necessario dare maggiormente spazio alle teologhe. C'è qualcosa che non piace a me di voi, scusatemi la sincerità. Una, due, tre, quattro donne: poverette! Sono sole! Ah, scusami, cinque. Su questo dobbiamo andare avanti! La donna - ha detto il Papa nell'udienza ai teologi - ha una capacità di riflessione teologica diversa da quella che abbiamo noi uomini». Poi ha annunciato: «Nella prossima riunione dei nove Cardinali, avremo una riflessione sulla dimensione femminile della Chiesa. La Chiesa è donna. E se noi non sappiamo capire cos'è una donna, cos'è la teologia di una donna, mai capiremo cos'è la Chiesa. Uno dei grandi peccati che abbiamo avuto è 'maschilizzarè la Chiesa. E questo non si risolve per la via ministeriale, questa è un'altra cosa. Si risolve per la via mistica, per la via reale. A me ha dato tanta luce il pensiero balthasariano: principio petrino e principio mariano. Si può discutere questo, ma i due principi ci sono. È più importante il mariano che il petrino, perché c'è la Chiesa sposa, la Chiesa donna, senza maschilizzarsi», ha concluso il Papa