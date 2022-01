Elezioni presidente Repubblica diretta, centrodestra alla conta sulla terna di nomi. Oggi l'incontro tra i leader, Salvini: «Vedrò tutti»

Diretta elezioni presidente della Repubblica. Dopo due fumate nere con schede bianche oggi la corsa al Colle entra in una giornata chiave con la terza votazione, ancora a maggioranza qualificata (serve superare la quota dei due terzi) in cui centrodestra proverà a verificare la compattezza interna. La coalizione dovrebbe infatti andare alla conta dei numeri sulla terna di nomi proposti ieri in conferenza stampa: Marcello Pera, Carlo Nordio e Letizia Moratti.

Quirinale, ora i leader hanno fretta: «Il nome in settimana»

Non si attendono sorprese perché il centrosinistra ha già posto il veto e oggi potrebbe rispondere con una contro proposta alternativa. L'attesa però è tutta per l'incontro congiunto, la riunione plenaria tra tutti i leader per avvicinarsi a un accordo in vista della prima votazione a maggioranza di domani dove sarà sufficiente superare la soglia del 50 per cento. Il via alla votazione è in programma alle 11.

Diretta elezioni presidente della Repubblica

9.02 «A parte che se perdo tre chili male non mi fa, ma il mio tentativo è dialogare, ma per farlo bisogna essere in due. Se mi siedo a un tavolo e mi dicono, 'sono pronto a dialogare ma qualunque nome tu mi faccia è no', allora si capisce che è un dialogo un pò particolare. Noi dei nomi li abbiamo fatti. E ne potremmo farne altri dieci all'altezza, speriamo che ce ne sia uno di questi nomi che vada bene, dopo 30 anni uno non di sinistra». Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

8.43 «Il nuovo premier non lo troviamo a Campo de Fiori...Stiamo lavorando già a un Presidente della Repubblica e io ho un'idea. Qualora Draghi lasciasse il governo avremmo settimane di confusione, sarebbe un problema per l'Italia, con la crisi economica, sanitaria...». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla Camera.

8.35 «Casellati? E' la seconda carica dello Stato, non ha bisogno di essere candidata…. Pera, Moratti e Nordio sono nomi all'altezza. Spero che Conte e Letta non si fermino ai no». Lo dice Matteo Salvini prima di andare nei suoi uffici a Montecitorio. «Il mio tentativo è quello di dialogare» conclude il leader della Lega.

8.30 «Se vedrò Letta? Oggi incontrerò tutti, è il mio lavoro». Lo dice Matteo Salvini prima di andare nei suoi uffici a Montecitorio.