Elezioni presidente Repubblica, i parlamentari positivi votano nel drive-in

Alcuni elettori (una quindicina) voteranno al drive- in apprestato per chi è contagiato dal Covid o in quarantena preventiva. Gli altri si alterneranno, a scaglioni di 50, nell'Aula di Montecitorio. La votazione, in ordine alfabetico, è iniziata con i senatori (a partire dai senatori a vita), seguiranno deputati e poi delegati regionali. Le forze politiche sono per lo più orientate, oggi, a votare scheda bianca. L'esito dovrebbe essere proclamato intorno alle 21.