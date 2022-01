Quirinale, chi è Guido Crosetto, l'ex deputato votato da Fratelli d'Italia

Guido Crosetto, votato da Fratelli d'Italia nel terzo giorno delle votazioni per il Quirinale, 58 anni, originario di Cuneo, è un ex deputato del partito di Giorgia Meloni. Crosetto, che ha condiviso la fondazione di Fratelli d'Italia con Meloni e La Russa, proviene dalla Democrazia cristiana: è stato eletto per la prima volta deputato nel 2001 con Forza Italia ed è stato sottosegretario alla Difesa con il governo Berlusconi dal 2008 al 2011. La rottura con Fi avviene per le politiche del governo Monti. Dovrà aspettare il 2018 per essere rieletto, ma poi esce di scena per dedicarsi all'attività imprenditoriale.

L'endorsement

«Avevamo pensato di votare per Nordio. Forse qualcuno lo sta facendo adesso. Ma poi abbiamo deciso di indicare Crosetto perché è una persona che stimiamo, un uomo di Fratelli d'Italia ma non è più un politico, per dimostrare due cose - spiega Ignazio La Russa dall'Adnkronos - La prima: noi non ci stiamo a questo balletto delle schede bianche davvero surreale... Secondo: così ci 'contiamò nel centrodestra,nel senso che vediamo quanti voti arriveranno su Crosetto. Io credo che oltre ai nostri 63 grandi elettori, che ci saranno tutti perché siamo compatti, ci saranno altri in più...».