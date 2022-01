Guido Crosetto, i voti superano i numeri di Fratelli d'Italia. Meloni: «Centrodestra ha una capacità attrattiva in Parlamento»

Non solo Fratelli d'Italia. Guido Crosetto, indicato stamattina da Giorgia Meloni per la terza votazione del presidente della Repubblica («Lo stallo di questi giorni è un insulto agli italiani. Oggi Fdi in Parlamento vota Crosetto, per smuovere le acque», aveva detto) è stato votato anche al di fuori del perimetro del partito. Che può essere letto anche come un segnale su quanto accade nel centrodestra.

Guido Crosetto, chi è l'ex deputato votato da Fratelli d'Italia al Quirinale

Guido Crosetto, i voti superano i numeri di Fratelli d'Italia

Ammontano a 115 i voti raccolti da Guido Crosetto, in base ai dati provvisori dello spoglio, quasi il doppio rispetto ai 63 grandi elettori del partito. Tanto che la Meloni ha subito sottolineato: il risultato dei voti «vuol dire che il centrodestra ha una capacità attrattiva in questo Parlamento, Guido è una persona stimata, lo sappiamo. Sarebbe stato interessante esercitare questa capacità unitariamente oggi».

La reazione di Crosetto

E il diretto interessato? «Sono commosso, grazie, onorato», ha detto rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento ai voti presi durante lo spoglio per il Colle. Per Crosetto i voti dello spoglio per il Colle e le preferenze che ha raccolto dimostrano «la capacità del centrodestra, se volesse, di prendere voti anche fuori dal centrodestra».