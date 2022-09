Meloni, dopo le elezioni in palestra con il personal trainer Fabrizio Iacorossi: ha allenato anche Totti e Ilary

Giorgia Meloni non si ferma un attimo. La leader di Fratelli d'Italia, all'indomani del successo elettorale, non ha perso tempo ed è andata ad allenarsi in palestra, forse per scaricare l'adrenalina accumulata ieri. Il personal trainer Fabrizio Iacorossi ha pubblicato su Instagram un video in compagnia di Meloni in cui dice: «Buongiorno, oggi è lunedì. Noi ci alleniamo e ci sfoghiamo un pochino. Abbassiamo un po' la tensione. E ci prepariamo. Daje». Giorgia appare sorridente, partecipa volentieri al video del personal trainer, facendo capolino dietro di lui e mandando baci.

Chi è Fabrizio Iacorossi

Fra i like al post c'è anche quello di Ilary Blasi. Un "mi piace" non casuale, visto che Fabrizio Iacorossi è uno storico amico della showgirl e dell'ex marito Francesco Totti. Il personal trainer, fra l'altro, per un periodo ha aiutato l'ex capitano della Roma a tenersi in forma dopo il ritiro. La sua palestra, XCross Roma, ha ospitato diversi calciatori negli anni: Mirko Vucinic, Miralem Pjanic, Alesandro Florenzi, Federico Balzaretti e tanti altri. Fra i vip allenati da Iacorossi, anche la cantante Emma Marrone.