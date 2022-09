Come sarà il nuovo Parlamento: la mappa dei seggi alla Camera e al Senato

Elezioni politiche 2022 - Un nuovo Parlamento. Si rinnovano Camera e Senato dopo le elezioni che hanno visto la coalizione del centrodestra vittoriosa. Ma come sarà il nuovo Parlamento? Quali sono i colori politici che domineranno l'emiciclo?

In base alle ultime proiezioni, Pd e Lega avrebbero lo stesso numero di deputati alla Camera, solo che i dem si avviano a diventare il primo gruppo parlamentare dell'opposizione mentre i parlamentari del Carroccio formeranno il secondo gruppo parlamentare della maggioranza: il primo è FdI.

Quanti seggi saranno attribuiti ai partiti? Dobbiamo fare due premesse doverose.

La prima: lo spoglio è ancora in corso, non abbiamo dati certi e consolidati, quindi stiamo ragionando sui numeri che lentamente arrivano dal Viminale. Seconda premessa: bisogna ricordare la riforma istituzionale che, per prima, ha cambiato i connotati al Parlamento. Cioè: la riforma del taglio dei parlamentari. Si è passati, infatti, da 945 parlamentari a 600. Alla Camera saranno proclamati eletti 400 deputati, mentre a Palazzo Madama andranno 200 neo senatori.

Le soglie per raggiungere la maggioranza sono pure, ovviamente, cambiate. A Montecitorio la maggioranza si ottiene con 201 seggi. Mentre in Senato la maggioranza è a quota 101 seggi.

Alla Camera dei deputati dei 400 seggi 147 vengono attribuiti con il sistema maggioritario (sfide nei collegi uninominali dove per vincere bastava che il candidato prendesse almeno un voto in più degli avversari) e 245 sono attrobuiti con il sistema proporzionale.

Al Senato dei 200 seggi, 74 vengono attribuiti con il sistema maggioritario e 122 con il sistema proporzionale.

Fratelli D'Italia 118 seggi alla Camera, 66 al Senato.

Lega 65 seggi alla Camera, 29 al Senato.

Forza Italia 45 seggi alla Camera, 18 al Senato.

Noi Moderati 7 seggi alla Camera, 2 al Senato.

Il centrodestra ha quindi 235 deputati alla Camera e 115 senatori al Senato.

Opposizione: quali partiti e quanti seggi

Il Partito Democratico 65 alla Camera, 37 al Senato.

Verdi/Sinistra 12 alla Camera, 4 al Senato. +EUROPA 2 alla Camera.

In totale il centrosinistra avrà 79 deputati alla Camera e 42 senatori.

Il Movimento 5 Stelle ha 51 deputati e 28 senatori.

Azione/Italia Viva 21 deputati e 9 senatori. SVP-PATT 3 deputati e 2 senatoi.

Altri +Estero 10 deputati e 5 senatori.

