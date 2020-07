La politica del rinvio/ L’illusione delle opere approvate salvo intese

L’economia è la “scienza triste”, si sa. E in Italia sembra esserlo ancora di più. Le buone notizie già scarseggiano quando le condizioni economiche sono generalmente positive; e in un contesto di pandemia e recessione mondiale è inutile attendersi qualcosa di meglio. Lo certificano i numeri diffusi ieri, con sadica coincidenza, da Ocse, Istat, Banca d’Italia e Commissione europea.



Cominciamo con l’istituto di statistica che, dopo aver rilevato una ripresa della fiducia nell’ultimo bimestre, sottolinea tuttavia come la situazione delle imprese, soprattutto quelle più piccole, sia drammatica: sono ancora a rischio chiusura il 40% delle micro, oltre il 30% delle medie e una su cinque tra quelle più grandi. Non a caso, proprio l’Ocse stima che, anche dopo la ripresa del 2021, i posti di lavoro cancellati saranno oltre 500 mila, 700 mila se la pandemia riprenderà la sua forza in autunno.



Per quanto riguarda le famiglie, è Banca d’Italia a quantificarne le difficoltà: il reddito disponibile è calato nell’80% dei casi, addirittura oltre la metà per il 36% del campione. Preoccupanti anche le prospettive: l’entità dei risparmi, cioè le disponibilità liquide accumulate, in molti casi non sarà sufficiente per onorare i mutui o il credito al consumo, con conseguenze facilmente intuibili a cascata sul sistema economico.



