Sodexo diventa Pluxee e accelera il business dei buoni pasto e benefit alimentari

Pluxee, il nuovo brand di Sodexo Benefits and Rewards Services, incarna la capacità di innovazione e differenziazione dell’azienda leader a livello mondiale per i benefit e il coinvolgimento dei dipendenti

Sodexo Benefits & Rewards Services Italia diventa Pluxee Italia. Nato per supportare le aziende a far fronte ai cambiamenti di un mondo del lavoro in rapida e costante evoluzione e ispirare i lavoratori attraverso un mondo di opportunità, benefit e servizi di welfare migliorati, personalizzati e digitali, aiutandoli a vivere al meglio ciò che conta davvero per loro.

Diviene così effettivo anche per l’Italia il cambio di brand annunciato a livello globale lo scorso 15 giugno e che coinvolgerà i 31 paesi dove attualmente opera Sodexo Benefits & Rewards Services. Per Pluxee Italia è prevista una forte accelerazione nella sua attività storica – il business dei buoni pasto e dei benefit alimentari – focalizzando il proprio impegno nell’ambito delle PMI, coerentemente con la strategia globale. Non solo; il piano prevede l’ampliamento dell’offerta in materia di benessere, regali aziendali e misure a sostegno del potere d’acquisto e dell’engagement dei dipendenti.

Adottando una nuova identità, Pluxee intende differenziarsi maggiormente, anche in Italia, in uno scenario – quello del mondo del lavoro – dinamico e che ha attraversato profondi mutamenti negli ultimi anni: non da ultimo, appunto, la crescente digitalizzazione delle tecnologie e dei modelli di lavoro, anche tra le PMI. La tecnologia digitale può essere infatti elemento non solo di crescita della produttività, in particolare per le PMI, ma di attrazione di nuovi talenti. Il 92% dei lavoratori delle PMI sostiene ad esempio, secondo una recente ricerca, che proprio la tecnologia è un fattore determinante che li spinge ad accettare un ruolo in una nuova azienda: addirittura quasi un quarto (24%) la dichiara “assolutamente fondamentale”. È per le aziende, e per le PMI in particolare, quindi centrale adattare i propri programmi di welfare a questo nuovo scenario, in un’ottica di talent attraction e talent retention, implementando in modo efficiente strumenti e tecnologie capaci di supportare le attività e le esigenze di personalizzazione del dipartimento HR.

Pluxee offre alle aziende e ai loro collaboratori un’ampia gamma di soluzioni come

buoni pasto elettronici

buoni acquisto, in formato digitale e cartaceo

programmi di welfare aziendale strutturati

“Con l’arrivo anche in Italia di Pluxee, Sodexo Benefits & Rewards Services si rinnova e si allinea ai grandi cambiamenti intercorsi nel mondo del lavoro negli ultimi anni. Un nuovo brand, quello di Pluxee Italia, digitale, ottimista e innovativo, che incarna perfettamente la nostra visione e le nostre forti ambizioni: un’identità rinforzata che sarà un elemento di differenziazione fondamentale per i nostri clienti e partner.” afferma Tommaso Palermo, CEO di Pluxee Italia “Continuiamo, attraverso il nuovo brand, a mettere a disposizione dei nostri partner un team multidisciplinare e solide competenze, prodotti scalabili e sempre più digitali, con alle spalle una rete ed expertise globali.

In un momento di rapidi cambiamenti come quello attuale, Pluxee Italia è a fianco delle aziende italiane di ogni dimensione e industria per fornire strumenti di welfare efficaci e flessibili, nonché per aprire loro un mondo di opportunità per i propri collaboratori, per ingaggiarli e aiutarli a viver meglio ciò che conta effettivamente. Siamo entusiasti e pronti per questa nuova sfida”.

