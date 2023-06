Obiettivo benessere, a casa e in azienda, a partire dal sonno

Piero Simeone è un affermato medico odontoiatra ed esperto dei disturbi del sonno. Con questo primo articolo offre un contributo per “illuminare” un tema fondamentale: la salute e il benessere inizia dal sonno notturno. Un’attenzione privata e un orizzonte di attenzione anche a livello aziendale. Le sette virtù notturne. I pericoli della sindrome dell’apnea ostruttiva del sonno (Osas) e il suo impatto socio-economico

In un momento importante per la nostra società, in cui la recessione economica assottiglia sempre più il budget delle famiglie, tutti noi siamo costretti a scegliere ciò che riteniamo prioritario, e in questo contesto oggi gli italiani cominciano a riscoprire l’importanza primaria del proprio benessere.

Piero Simeone, affermato medico odontoiatra ed esperto dei disturbi del sonno, afferma che il rimedio più naturale, più economico e potente di cui ciascuno di noi dispone quotidianamente a portata di mano è il benessere del sonno; un vero e proprio scrigno di salute di cui troppo spesso ci dimentichiamo! (ne parlavamo in un articolo pubblicato a inizio anno).

I benefici verso il nostro corpo e la mente ottenuti da un buon riposo notturno sono numerosissimi, e sono oggetto di sempre più attenti studi scientifici. Includono senza dubbio almeno sette buone ragioni per prendersi cura del proprio riposo:

1) Rigenerazione. Il sonno è l’attività quotidiana indispensabile per “recuperare” fisicamente e mentalmente tutte le energie spese nell’arco della giornata, poiché è proprio durante le fasi di sonno più profondo che il nostro corpo e la nostra mente si rigenerano e si rafforzano.

2) Crescita. Vi siete mai chiesti perché i bambini più piccoli necessitano di così tante ore di sonno? Perché è proprio durante la fase REM del sonno che si sviluppano la quasi totalità dei processi di crescita, grazie anche alle nostre ghiandole endocrine che producono il Growth hormon. Il corpo si accresce, il fisico si irrobustisce, il sistema immunitario si sviluppa e tutto il sistema nervoso giunge a maturazione. I neonati arrivano a dormire sino a 20 ore al giorno!

3) Memoria. È durante le fasi di sonno profondo che il cervello si occupa di consolidare e immagazzinare tutto quello che abbiamo imparato durante la veglia. Ogni nuova giornata è infatti per ciascuno di noi fonte di novità e informazioni grazie a tutte le nozioni che impariamo, scopriamo, apprendiamo da soli o dagli altri. Nel sonno il nostro cervello, durante un processo definito di “consolidamento”, “scarta” le informazioni secondarie e si occupa di fissare e registrare le informazioni più importanti, integrandole nel contesto di tutto ciò che ci è già noto.

4) Peso forma. Un riposo sano e regolare aiuta a mantenere sotto controllo il nostro peso, in quanto il sonno è strettamente connesso al nostro metabolismo. Una ricerca delle Università di Chicago e di Bruxelles ha dimostrato che proprio la quantità di ore di sonno influenza la produzione degli ormoni che regolano il senso della fame: la leptina, l’ormone che tiene a freno lo stimolo della fame, e la grelina, che invece lo aumenta. Il livello di leptina cresce con l’aumentare delle ore di sonno: dormendo di più, è probabile che il nostro appetito sia inferiore!

5) Qualità e durata della vita.

Secondo la World Association of Sleep Medicine (WASM) il sonno è “la migliore medicina della natura”. La longevità, e soprattutto una vecchiaia sana e serena sono diretta conseguenza di una buona qualità del sonno, che influenza il nostro sistema immunitario, il sistema ormonale e quello neurovegetativo, coadiuva il sistema cardiovascolare, normalizza la nostra pressione, e ripristina i valori normali dei nostri neurotrasmettitori… Ma attenzione: avere una buona qualità del sonno non significa dormire molto, ma bene!

6) Stress. Grazie al sonno la nostra mente scarica molte delle tensioni accumulate durante le ore di veglia e riduce i livelli di stress. Una ricerca condotta dalla squadra del dottor Matthew Walker (Berkeley University) ha messo in luce come i meccanismi biologici favoriscono il superamento di situazioni emotivamente stressanti proprio durante il sonno. Quando dormiamo, infatti, il nostro cervello “disattiva” l’attività dell’amigdala, un’importantissima ghiandola sede delle reazioni emotive e strettamente correlata alla gestione della paura. Il sonno si rivela così un rimedio naturale anche per superare eventi particolarmente traumatici.

7) Equilibrio psichico. Dal punto di vista psicologico e spirituale, il sonno è infine anche un momento di comunione con noi stessi, il momento in cui la parte conscia e inconscia dell’essere umano si incontrano e si esprimono attraverso sogni, immagini, archetipi e viaggi nel profondo di noi stessi. Un momento di incontro fra il nostro io razionale ed irrazionale è di importanza vitale per mantenere l’equilibrio della psiche! Frammentare il sonno o vivere con superficialità il riposo o l’ambiente in cui decidiamo di dormire, significa rinunciare a una netta percentuale di benessere e qualità della vita, nonché a una fonte insostituibile di energia psicofisica.

Sono molti purtroppo i disturbi notturni che frammentano il sonno come alcune sindromi correlate all’ossigenazione del sangue che ne diminuiscono la sua qualità, generando riflessi diurni anche devastanti durante le attività lavorative e non solo. Sanità e medici specialisti sono allertati per il gran numero di persone che soffrono di apnee notturne mettendo a rischio se stessi e la vita degli altri, come per esempio chi svolge attività alla guida di veicoli. Esiste anche un tema di produttività legato alla scarsa qualità del riposo notturno e la mancanza di concentrazione o attenzione in alcune attività lavorative. Da qui l’allarme di alcuni settori lavorativi per ridurre ogni rischio verso i propri lavoratori.

Tra tanti antidoti e mode della vita moderna quindi, il riposo di qualità resta in fondo ancora l’unico vero garante di longevità e gioventù, fonte gratuita e inesauribile di pace e intimità con noi stessi. Per chi è consapevole di soffrire di disturbi del sonno, il consiglio è sempre quello di rivolgersi a medici specialisti del settore ed evitare il fai da te!

Lasciamoci dormire bene, allora!

Piero Simeone

