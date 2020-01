Mefop e fondi pensione negoziali, il quadro generale

Mefop pubblica il Bollettino statistico n.74, relativo a Settembre 2019: fondi pensione negoziali e aperti, e un approfondimento sulle esposizioni nelle varie asset class assunte dai fondi pensione negoziali e aperti per il tramite degli OICR

Bollettino n.74 – settembre 2019
La situazione della previdenza complementare in Italia al 30.09.2019

La situazione dei fondi pensione chiusi (Fpc) al 30.09.2019

La situazione dei fondi pensione aperti (Fpa) al 30.09.2019

Flussi in entrata e in uscita dei Fpc e Fpa (dal 01.01.2019 al 30.09.2019)

Gli investimenti in OICR dei Fpc e Fpa al 30.09.2019 (solo per la versione Plus)

25/11/2019

Bollettino n.73 giugno 2019
La situazione della previdenza complementare in Italia al 30.09.2019

Focus sui service amministrativi

La situazione dei fondi pensione chiusi (Fpc) al 30.06.2019

La situazione dei fondi pensione aperti (Fpa) al 30.06.2019

Flussi in entrata e in uscita dei Fpc e Fpa (I semestre 2019)

L’attività di consulenza finanziaria nei fondi pensione chiusi (Fpc) (solo per la versione Plus)

L'attività di consulenza finanziaria nei fondi pensione preesistenti (Fpp) (solo per la versione Plus)

24/07/2019

Bollettino n.72 – marzo 2019
La situazione della previdenza complementare in Italia al 30.06.2019

La dinamica e la composizione degli iscritti al 31.12.2018

La situazione dei fondi pensione chiusi (Fpc) al 31.03.2019

La situazione dei fondi pensione aperti (Fpa) al 31.03.2019

La situazione dei fondi pensione preesistenti (Fpp) al 31.12.2018

Flussi in entrata e in uscita dei Fpc e Fpa (I trimestre 2019)

Le risorse gestite dai fondi pensione e dalle casse di previdenza (solo per la versione Plus)

L'esposizione in titoli di capitale e in titoli di debito dei Fpc al 31.12.2018 (solo per la versione Plus)

07/05/2019

Bollettino n.71 – dicembre 2018
La situazione della previdenza complementare in Italia al 31.12.2018

La situazione dei fondi pensione chiusi (Fpc) al 31.12.2018

La situazione dei fondi pensione aperti (Fpa) al 31.12.2018

Flussi in entrata e in uscita dei Fpc e Fpa (dati annuali)

Peer-group dei rendimenti dei Fpc per tipologia di comparto al 31.12.2018 (solo per la versione Plus)