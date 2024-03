Maticmind partecipa all’evento digitale “Inclusion Job Day”: la società incontrerà ragazze e ragazzi per diverse posizioni aperte

Maticmind, realtà leader del settore ICT in Italia, parteciperà all’Inclusion Job Day, evento online ideato e promosso da Hidoly e Cesop HR Consulting Company. Appuntamento per il 15 marzo, per offrire una concreta opportunità professionale alle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette.

L’azienda ha deciso di sposare questo progetto per promuovere diversità ed inclusione, andando ad incontrare ragazze e ragazzi, con esperienze e livelli di professionalità differenti, per scovare nuovi talenti da immettere in organico (durante la passata edizione il 60% dei partecipanti era rappresentato da laureati o laureandi, di cui il 30% in ambito ingegneristico ed economico).

I rappresentanti del team HR di Maticmind saranno connessi per tutta la durata dell’evento, rispondendo alle domande dei candidati ed illustrando le posizioni aperte. Una volta superata la fase di preselezione, i profili idonei saranno convocati dall’azienda per proseguire il percorso di recruiting.

Ma l’impegno di Maticmind è più ampio: con sedi lungo tutto il territorio nazionale e 1500 dipendenti, è infatti alla costante ricerca di figure professionali, sia junior che senior. Dalle assunzioni interessata anche Roma, una delle 3 sedi più grandi di Maticmind insieme a Milano e Napoli.

Solo nel 2023 sono state assunte oltre 200 nuove risorse con l’intento di replicare questo risultato anche nel 2024, che si è aperto già con 35 nuovi ingressi nei primi 2 mesi. Nello specifico, nella Capitale sono stati 80 i neoassunti nel 2023, portando così a 415 i dipendenti che operano nella sede di Maticmind di Fonte Laurentina, dove la società ha anche il suo Centro di Sicurezza contro gli attacchi hacker, attivo h24 7 giorni su 7. In questo polo, sono ben 122 le risorse destinate a vigilare sulla sicurezza informatica dei clienti. Centrale, dunque, il sito romano per la cybersecurity e la crescita dell’azienda, con il continuo inserimento di giovani ragazze e ragazzi.

Numeri importanti che testimoniano gli investimenti del Gruppo sulle persone, con un occhio di attenzione verso i giovani: lo scorso anno il 36% dei neoassunti è stato under 30 ed il 28% under 40. Un segnale importante, che prosegue nel solco già tracciato da Maticmind grazie agli accordi stipulati sul territorio con le principali università italiane. Sinergie studiate per offrire opportunità lavorative a giovani neolaureati, che possono così accedere al mondo del lavoro ed interfacciarsi con una realtà che gestisce ogni anno più di 1000 clienti. Maticmind, per far crescere ragazze e ragazzi alle prime esperienze, si è anche dotata di un’academy interna come il Talent Mind, per trasmettere le necessarie competenze ai nuovi ingressi. Grazie alla cura nella formazione, anche chi entra in stage può essere assunto dopo aver acquisito le necessarie skill richieste: il 98% degli stagisti difatti è stato internalizzato.

Durante l’Inclusion Job Day (a cui attualmente si sono iscritti già più di 1000 candidati) saranno presentate posizioni aperte per figure quali Presales Solution Engineer, Network Engineer, Security Engineer, Developer e Project Manager. Per ogni figura professionale ci saranno più posti disponibili per le diverse sedi del gruppo tra le quali: Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino e Modena.

“Ci stiamo impegnando a creare un ambiente lavorativo in cui ognuno possa sentirsi apprezzato e valorizzato al massimo delle proprie potenzialità. Di recente abbiamo ottenuto anche la certificazione per la parità di genere, cosa non così comune nel settore IT nel nostro Paese. Solo nel 2023 le donne hanno rappresentato il 25% dei neoassunti. Continuiamo a lavorare per far conoscere la nostra realtà alle nuove generazioni, formando e facendo crescere i tanti talenti che abbiamo” dichiara Sara Podeschi, HR Business Partner di Maticmind.