ING Italia: 1000 euro di welfare per far fronte alla crisi

ING Italia: contro il caro prezzi dona un contributo welfare ai dipendenti e alle loro famiglie

Il caro vita si fa sentire sempre di più sui risparmi delle famiglie: per questo ING Italia ha deciso di erogare un contributo straordinario di 1.000 euro a tutti i suoi dipendenti, per aiutarli a far fronte all’aumento dei prezzi di questi ultimi mesi.

Nel dettaglio, potrà essere percepito attraverso tre formule:

sul proprio conto welfare, per coprire diverse spese tra cui anche il rimborso di bollette di luce, acqua e gas;

in modalità cash, soggetto a ritenute previdenziali e fiscali ad aliquota ordinaria;

con un mix 50% – 50% delle due opzioni.

Il contributo rappresenta una nuova iniziativa per il benessere dei dipendenti, da sempre parte integrante della “people strategy” di ING, e si aggiunge al premio aziendale di circa 1.400 euro erogato lo scorso maggio e all’adozione del modello di Smart Working super-flessibile, che dà ampia liberta di scegliere come alternare il lavoro da sede e da remoto.

ING Italia nel 2022 è stata riconosciuta per la nona volta consecutiva azienda “Top Employer” dal celebre Istituto di Ricerca per la sua grande attenzione al benessere e alla soddisfazione delle sue persone.

