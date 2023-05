Flexible benefit in aumento: 1 terzo delle PMI interessate ad inserirli nei piani di welfare

Sodexo Benefits & Rewards Services Italia: il welfare aziendale e i flexible benefit sono una componente fondamentale del sistema economico, strategia di sviluppo delle imprese in un’ottica di engagement e retention dei collaboratori, ed è presente ormai, sempre più diffusamente, all’interno dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL).

A livello globale, secondo i dati della società di consulenza americana Forrester, già nel 2022 l’86% delle imprese si dichiarava pronto ad aumentare gli investimenti in benefit. Riscontri similari, per quanto concerne lo scenario italiano, emergono anche dall’ultima edizione del Welfare Index PMI: negli ultimi anni, oltre il 68% delle piccole e medie imprese italiane ha raggiunto un livello “medio” di welfare, secondo i criteri delineati dall’indice, mentre quelle che hanno avviato piani “avanzati” sono raddoppiate rispetto alle rilevazioni del 2022. Circa 1 azienda su 2, infine, ha espresso l’intenzione di voler sviluppare iniziative in questo ambito, quota che sale all’85% tra coloro che hanno già raggiunto un livello di welfare più elevato.

Sono i flexible benefit lo strumento di welfare più popolare e diffuso: un’opzione interessante per quelle imprese – in special modo le più piccole – che vogliono mettere in atto azioni di welfare attraverso soluzioni flessibili e facilmente erogabili. La quota delle imprese che utilizzano i flexible benefit è infatti aumentata e circa un terzo delle PMI che ancora non li utilizzano si dichiarano interessati a farne uso in futuro.

Il welfare negli ultimi anni è entrato, inoltre, in maniera massiccia nei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL), fino ad essere definito, nel 2019, da circa la metà degli accordi analizzati dalle Organizzazioni sindacali. Dopo un brusco calo nel 2020, dovuto alla pandemia, il welfare, all’interno dei CCNL, è tornato a crescere negli anni successivi ed è, a oggi, previsto in 10 contratti collettivi nazionali tra quelli sottoscritti dalle sigle sindacali, interessando oltre 2 milioni di lavoratori. Inoltre, con l’ultimo Decreto Lavoro, recentemente varato dal Consiglio dei Ministri (Dl 48/2023, art. 40) viene reintrodotta la soglia di deducibilità a 3.000€ per il 2023, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

In questo scenario, rientrano i Buoni Acquisto Sodexo di cui ci siamo occupati recentemente in un’intervista approfondendo l’impegno profuso dall’azienda in materia di fringe benefit e di soluzioni che vengono incontro alle sempre nuove esigenze di clienti, dipendenti e esercenti.

Nel confronto, veniva riportato quanto il mercato dei buoni pasto sia in fermento e a livello globale – basandosi sull’analisi dei dati di Technavio – nel corso dell’anno crescerà di 3, 4 punti percentuale, altri dati invece, ci informano di un rialzo del 5% entro il 2030.

“In questi ultimi anni e mesi abbiamo assistito ad un crescente interesse, da parte dei Governi che si sono susseguiti, nei confronti della legislazione legata ai Flexible Benefit: una normativa che, ricordiamo, risale al 1986 e su cui è importante lavorare per allinearla ai nuovi scenari e necessità del mondo del lavoro” commenta Florent Lambert di Sodexo Benefits & Rewards Services Italia. “Siamo dunque soddisfatti della considerazione che questo strumento di welfare dal forte valore sociale e di integrazione al reddito delle famiglie, ha acquisito. Abbiamo infatti registrato un forte interesse da parte delle imprese a riguardo, nonché riscontri particolarmente positivi anche dagli stessi utilizzatori, in particolare nei confronti di buoni acquisto e buoni benzina. Soluzioni, queste, oggi ancor più fruibili attraverso una user experience rinnovata e sempre più digitale. Non possiamo che guardare quindi con piacere a proposte di ulteriori ampliamenti della soglia di esenzione auspicando a una sempre maggiore definizione delle soglie per permettere alle aziende di pianificare le azioni di welfare con le giuste modalità e tempistiche.

