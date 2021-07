Welfare4You al fianco di 4500 HR manager

Giovedì 8 Luglio 2021, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 12:00

Welfare4You e G.I.D.P. (Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale) annunciano la nuova partnership per la gestione dei programmi di benessere organizzativo, flexible benefit e per la conversione dei Premi di Risultato in servizi di Welfare Aziendale

Welfare4You Srl, smart-provider milanese, specializzato nella progettazione e nella gestione operativa di Piani di Welfare Aziendale tramite piattaforme web di ultima generazione, ha formalizzato un accordo di partnership con l’Associazione G.I.D.P. (Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale). G.I.D.P., fondata nel 1977, rappresenta oltre 4.500 Manager delle Risorse Umane i quali, tra i numerosi servizi associativi messi a loro disposizione, potranno ora contare anche sull’offerta di una consulenza specialistica dedicata al Welfare Aziendale nonché sulla disponibilità della piattaforma tecnologica di Welfare4You per la gestione dei programmi di benessere organizzativo, flexible benefit e per la conversione dei Premi di Risultato in servizi di Welfare Aziendale.

“L’ingresso della nostra Società come partnerdi G.I.D.P.- ha precisato Paolo Barbieri, CEO di Welfare4You Srl – è per noi motivo di orgoglio perché entriamo in stretta relazione con una delle più importanti e storiche associazioni italiane di manager delle Risorse Umane ai quali potremo offrire i nostri servizi ed in particolare quelli basati sull’utilizzazione della nostra piattaforma web di ultima generazione la cui completezza ed usabilità sono ampiamente riconosciute nel settore. Inoltre – ha concluso Barbieri – collaboreremo alla strutturazione di alcuni dei contenuti dell’attività formativa che G.I.D.P.propone ai suoi associati e ci occuperemo, così,anche della divulgazione di buone pratiche e dell’aggiornamento culturale sulla materia potendo portare il contributo delle nostre esperienze e la nostra visione del Welfare Aziendale che è chiamato sin d’ora ad essere una “leva”della ripresa per la nostra economia”.“Siamo lieti di accogliere Welfare4You tra i partner di G.I.D.P./H.R.D.A” – dichiara Marina Verderajme Presidente Nazionale Gidp-Hrda -“poiché il benessere individuale ed organizzativo è uno degli aspetti, per gli hr manager e per le imprese, oggi più qualificanti e imprescindibili per far fronte alla responsabilità sociale d’impresa e alla sostenibilità. La presenza di Welfare4You tra i partner Gidp, proprio in questo periodo di grandi cambiamenti causati dall’emergenza sanitaria, rappresenta un ‘plus’ dell’associazione che potrà contare su un partner competente e qualificato in grado di portare costanti aggiornamenti, risposte e soluzioni di welfare aziendale all’intera community Gidp”.

