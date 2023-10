e-work ottiene la certificazione di parità di genere. Leadership e inclusività, gli obiettivi raggiunti

e-work gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, annuncia di aver ottenuto la certificazione per la parità di genere

Tra le prime Agenzie Per il Lavoro italiane a ottenere la certificazione secondo la norma UNI PdR 125:2022, e-work, che ha al suo centro la ricerca e la gestione delle Risorse Umane, vede così riconosciute, dall’ente certificatore Si Cert, le misure attuate per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo, relativamente ad ambiti di attività di primo rilievo per il Gruppo quali “somministrazione di manodopera a tempo determinato e indeterminato, progettazione ed erogazione di attività di formazione e orientamento professionale, erogazione di corsi di formazione in ambito linguistico e di corsi formazione sul coaching, ricerca e selezione del personale”.

“Crediamo fortemente nella diversità come risorsa, nel nostro lavoro, dove più del 50% del personale che inseriamo in somministrazione è femminile e nella creazione, noi per primi, di un’impresa inclusiva in grado di valorizzare l’equilibrio di genere e la leadership femminile – afferma Paolo Ferrario Presidente e Amministratore delegato di e-work –L’ottenimento della certificazione ci ha permesso di valutare la correttezza e la trasparenza su tutti i processi a servizio delle nostre persone. e-work garantisce pari opportunità di crescita e di carriera, iter di selezione che minimizzino gli impatti soggettivi, equità salariale tra generi, condizioni di lavoro agevolate per caregiver a supporto di figli e parenti, percorsi di tutela della genitorialità e opportunità di formazioni tecniche e manageriali per arricchire le persone in ogni fase del loro percorso lavorativo.

Oltre a dare a tutti all’interno del nostro Gruppo, in adesione ai nostri valori, la possibilità di compiere scelte di vita personale o professionale, senza che esse diventino oggetto di discriminazione”.

All’interno di e-work, oltre l’80% dei dipendenti sono donne e la maggior parte dei ruoli di management è femminile, la cultura dell’inclusione abbraccia progetti e iniziative che promuovono il rispetto e le pari opportunità in vari settori e confermano l’impegno di lungo corso del Gruppo a lavorare sulla crescita e mentorship femminile: quelle di Valore D (leggi l’intervista), di cui e-work dal 2018 è una delle imprese associate e con cui nell’ultimo anno sviluppa percorsi dedicati alla crescita professionale e personale dei dipendenti e in ambito sportivo dove il brand si unisce alle storie di successo di importanti squadre – la Uyba Volley Busto Arsizio nella pallavolo e la “e-work Faenza Basket”- e dà il proprio sostegno ad associazioni e manifestazioni, valorizzando ancora una volta il talento femminile e la parità di genere.

L'articolo e-work ottiene la certificazione di parità di genere. Leadership e inclusività, gli obiettivi raggiunti proviene da WeWelfare.